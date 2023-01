Kawal Venna Melinda, Verrell Bramasta Tak Ingin Ibunya Kesepian usai Kasus KDRT

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Verrell Bramasta pun mengunggah momen saat mengawal istri Ferry Irawan, Venna Melinda, pulang ke Jakarta.

Verrell Bramasta kawal ibunya Venna Melinda pulang ke Jakarta setelah laporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT.

Venna Melinda bersama Verrell Bramasta dan Athalla Naufal telah kembali ke Jakarta.

Melalui akun TikTok @bramastavrrrell, Verrell Bramasta mengunggah sebuah video singkat dirinya bersama Venna Melinda dan Athalla Naufal.

Verrell Bramasta benar-benar ingin mengawal dan melindungi Venna Melinda.

Hal ini terlihat dari keterangan postingan, menenangkan sang ibu yang kini sudah aman bersamanya.

"You are safe now ma.. let's go home.." tulis Verrell dalam keterangan postingannya.

(Mama aman sekarang.. mari kita pulang)

"Kawal mama sampai pulang ke rumah," tulis Verrell pada video.

Dalam video tersebut, Verrell Bramasta menunjukkan potret Venna Melinda tengah makan di sebelah Athalla Naufal.

"Beli makanan dulu, Guys, biar nggak kelaperan, buat makan di pesawat," tutur Verrell.

"Mas, makan, Mas," ucap Venna kepada pegawai di situ.

"Makan dulu, Ma, makan, Dek," ujar Verrell.

Kemudian, Verrell bergegas untuk membeli makanan sebelum masuk pesawat.