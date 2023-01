Sinopsis Drama Korea Terbaru The Real Deal Has Come, Drakor Ahn Jae Hyun

Ilustrasi Ahn Jae Hyun (kiri) dan Bae Jin Hee. Berikut ini sinopsis drama Korea terbaru The Real Deal Has Come yang dibintangi aktor Ahn Jae Hyun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Segera tayang, simak sinopsis drama Korea terbaru The Real Deal Has Come yang dibintangi Ahn Jae Hyun.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru The Real Deal Has Come, pemirsa bisa mengetahui inti drakor yang diangkat.

Selain itu jadwal tayang hingga sejumlah pemainnya juga bisa terungkap melalui sinopsis drama Korea terbaru The Real Deal Has Come.

Dikenal juga dengan judul The Real One Has Appeared, serial ini merupakan karya sutradara Han Joon Seo.

Sebelum mengambil proyek ini, dia sudah berpengalaman menyutradarai beberapa drama Korea, termasuk School 2 dan Beautiful Love, Wonderful Life.

Han Joon Seo akan bekerja sama dengan penulis Jo Jung Joo, yang bertugas untuk menuliskan naskah dramanya.

Jo Jung Joo diketahui pernah terlibat dalam penggarapan beberapa drakor, seperti Are You Human, Cheer Up Mr. Kim, The Princess' Man, dan The Partner.

Sementara untuk pemainnya, drama Korea terbaru The Real Deal Has Come akan menggaet Baek Jin Hae dan Ahn Jae Hyun sebagai bintang utama.

Adapula nama lain seperti Kim Sa Kwon dan Cha Joo Young yang siap menghibur para pencinta drakor romantis.

Serial ini rencananya tayang di KBS2 pada Maret 2023 mendatang.

Sayangnya belum diketahui tanggal perilisan dari drakor ini.

The Real Deal Has Come akan disiarkan setiap Sabtu dan Minggu, menggantikan drama Korea terbaru Three Bold Siblings.

Diketahui seri terbaru KBS2 ini berkisah tentang drama keluarga dan percintaan.

Oh Yeon Doo (Baek Jin Hee) adalah wanita hamil yang belum menikah.

