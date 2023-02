12 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Strangers Again Cetak Rekor

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bagi penggemar drakor Strangers Again, simak hasil perolehan rating drama Korea terbaru Februari 2023.

Pasalnya rating drama Korea terbaru Februari 2023 memperlihatkan perubahan pada penayangan terbaru serial Strangers Again.

Dibintangi oleh Kang So Ra, rating drama Korea terbaru Febuari 2023 ini tampil cukup baik hingga berhasil mencetak rekor baru.

Sementara itu nasib berbeda justru diperlihatkan oleh drakor terbaru The Interest of Love dan Poong The Joseon Psychiatrist 2.

Mereka tidak menunjukkan adanya peningkatan dari penayangan episode sebelumnya.

Untuk mengetahuinya lebih jauh, berikut ini rating drama Korea terbaru Februari 2023 yang dilansir dari laman Soompi.

1. Strangers Again (2023)

Drakor Strangers Again mengalami peningkatan rating pada episode sebelumnya.

Mereka berhasil mencetak 1,7 persen untuk penayangan episode terbaru.

Angka tersebut juga menjadi rating tertinggi mereka selama drakor Strangers Again tayang di saluran televisi ENA.

Sementara rating Strangers Again sedikit mengalami penurunan di episode 7, dengan mencetak rata-rata 1,4 persen.

Setelah sempat turun di episode 5 dengan meraih 1,2 persen, rating Strangers Again kembali meningkat di episode 6 yakni 1,5 persen.

Di episode 4, rating Strangers Again mengalami peningkatan yakni 1,4 persen.

Strangers Again merupakan drama romantis yang berkisah tentang dua pengacara perceraian yang menikah setelah 10 tahun berpacaran, hanya untuk akhirnya bercerai sendiri.

