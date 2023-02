10 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Crash Course in Romance Melesat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Hasil rating drama Korea terbaru Februari 2023 kembali berubah, termasuk drakor Crash Course in Romance.

Pada minggu ini, rating drama Korea terbaru Februari 2023 khususnya drakor Crash Course in Romance melesat.

Kenaikan rating drama Korea terbaru Februari 2023 juga dialami oleh drakor Red Balloon.

Sayangnya penurunan justru dialami drakor Agency.

Untuk mengetahui hasil selengkapnya, berikut ini deretan rating drama Korea terbaru Februari 2023 yang dilansir dari Soompi, Minggu (12/2/2023).

1. Crash Course in Romance

Tayang di Netflix, drakor Crash Course in Romance tampil maksimal di episode terbarunya.

Sebab, rating mereka melesat dari penayangan sebelumnya.

Menurut kantor riset Nielsen Korea, serial tvN tersebut meraih skor 10,4 persen.

Angka tersebut menjadi rekor tertinggi mereka selama penayangan di hari Sabtu.

Pasalnya mereka kerap mendapatkan rating yang lebih rendah di slot tayang tersebut.

Drakor Crash Course in Romance melonjak naik di episode 8 dan kembali mencetak rating dua digit, yakni 11,8 persen.

Hal yang sama juga dialami Crash Course in Romance, rating drakor terbaru ini anjlok tak lagi di angka dua digit di penayangan episode 7 yakni 9,7 persen.

Padahal di episode 6, Crash Course in Romance mencetak rating tertinggi yakni 11 persen.

