Rektor Unila Hadiri Pengukuhan Guru Besar Baru Unmal

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., menghadiri acara pengukuhan guru besar baru di Universitas Malahayati, Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, Ph.D., di Aula Bintang Universitas Malahayati (Unmal), Lampung, Sabtu, 11 Februari 2023.

Prof. Taruna Ikrar dikukuhkan sebagai guru besar berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Ristek No. 64672/MPK.A/KP.07.00/2022 pada Fakultas Kedokteran, Universitas Malahayati, Lampung.

Ia dikukuhkan sebagai guru besar pada bidang farmakologi sel dan genetika, dengan fokus studi Efektivitas Vaksin Dendritik Car-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell) pada kasus Glioblastoma.

Pada acara pengukuhan itu, Prof. Taruna membawakan orasi ilmiah dengan tema “A New Era of Pharmacology Cell & Gene Therapy to Treat Cancers and Degenerative“.

Pengukuhan dihadiri sejumlah menteri negara, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., Menteri Pertanian Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H., dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Turut hadir pula Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta jajaran, Kapolda Lampung, perwakilan Korem 043 Gatam, Komandan Lanal, Komandan Lanud, Anggota DPR RI Hanan Razak, serta beberapa rektor perguruan tinggi negeri dan swasta.

Acara pengukuhan Guru Besar Prof. Taruna Ikrar diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia.

