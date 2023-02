Respon Aduan Masyarakat, Polsek Bumi Agung Polda Lampung Tertibkan Hiburan Malam

Tertibkan - Polsek Bumi Agung, Polres Way Kanan, Polda Lampung, bersama Forkopicam Bumi Agung menertibkan tempat hiburan malam di Kampung Pisang Indah.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Bumi Agung, Polres Way Kanan, Polda Lampung, bersama Forkopicam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) Bumi Agung menertibkan tempat hiburan malam di Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Way Kanan, Senin (13/2/2023) malam.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, Teddy Rachesna melalui Kapolsek Bumi Agung Ipda Untung Pribadi mengatakan, penertiban dilakukan menindaklanjuti laporan tokoh masyarakat dan warga sekitar Kampung Pisang indah dan Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung.

"Atas laporan tersebut, Polsek Bumi Agung bersama Forkopicam Bumi Agung melakukan respon cepat dan langsung menuju lokasi tempat hiburan malam untuk menertibkan," kata Ipda Untung, Selasa (14/2/2023).

Ipda Untung mengimbau untuk pemilik tempat untuk menghentikan sementara kegiatan cafe sampai dengan adanya surat izin guna mencegah terjadianya gangguan Kamtibmas, Imbuh Untung.

Camat Bumi Agung Sayidan menyampaikan agar pemilik kafe segera membuat izin akan adanya cafe atau karaoke keluarga.

"Karena belum ada surat izin, sementara cafe tersebut dihentikan sampai dengan pemilik cafe membuat surat izin,” beber Sayidan.

Hasil penertiban, pihak pemilik atau pengeola cafe menerima dan bersedia menutup tempat usaha karaoke malam di wilayah Kampung Pisang tersebut.

Yaitu sampai perizinannya dibuat dan bersedia tidak akan membuka kembali usaha karaoke malam sebelum mengurus surat perizinan sesuai prosedur berlaku.

Selain itu, Untung mengimbau masyarakat apabila menemukan tempat hiburan malam yang menyalahi aturan agar segera dilaporkan ke aparat berwenang.

Kegiatan penertiban dipimpin langsung Kapolsek Bumi Agung didampingi Camat Bumi Agung Syaidan.

Kepala Kampung Pisang Indah Sukro Suwaryono, Kanit Intel Polsek Bumi Agung Bripka Hajar Pamungkas, Ba Unit Intel Kodim 0427 Way Kanan Sertu Wawan, Bhabinkamtibmas Kampung Pisang Indah Aiptu Junaidi, Bhabinsa Serda Edi S, Aparatur Kampung Pisang Indah dan Rumini (pemilik cafe/pihak pengelola).

