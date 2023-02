Sinopsis Drama Korea Terbaru Spirit Fingers Dibintangi Park Ji Hu

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak, sinopsis drama Korea Park Ji Hu berjudul Spirit Fingers, drakor bergenre komedi.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru Spirit Fingers akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Spirit Fingers, penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Usai membintangi drama hit Little Women bersama Kim Go Eun, kini Park Ji Hu akan beradu akting dengan Jo Joon Young pada drama terbaru Spirit Fingers.

Drama ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023 mendatang.

Diadaptasi dari webtoon drama ini akan tayang sebanyak 12 episode.

Sementara itu, Park Ji Hoo juga akan membintangi season baru All of Us Are Dead Season 2 di tahun ini.

Lalu bagaimana sinopsis drama Korea terbaru Spirit Fingers?

Melansir dari laman Mydramalist, Agensi Park Ji Hu, BH Entertainment memang menerima tawaran casting dan dia secara positif mempertimbangkan untuk membintangi k-drama mendatang.

Spirit Fingers akan mendasarkan ceritanya pada webtoon populer dengan nama yang sama.

Ini akan berputar di sekitar siswa sekolah menengah yang akan belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri setelah bergabung dengan komunitas.

Park Ji Hu mendapat tawaran untuk berperan sebagai Song Woo Yeon.

Siswa sekolah menengah yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan apa pun dan mudah menyerah.

Jika Park Ji Hu mengkonfirmasi castingnya, ini akan menjadi k-drama pertamanya untuk tahun 2023.

