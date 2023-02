Sinopsis Drama Korea Terbaru Your Honor Dibintangi Yoon Chan Young

Ilustrasi poster drakor. Simak, sinopsis drama Korea Your Honor yang dibintangi oleh Yoon Chan Young pemain drakor All of Us Are Dead.

Simak, sinopsis drama Korea Your Honor yang dibintangi oleh Yoon Chan Young bintang drakor All of Us Are Dead.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru Your Honor akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Your Honor, penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Diketahui, di tahun ini Yoon Chan Young berperan dalam tiga drama baru yaitu All of Us Are Dead season 2, Delivery Man dan Your Honor.

Drama Your Honor rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Drama milik Yoon Chan Young ini merupakan drakor remake dari serial di Amerika Serikat dengan judul yang sama.

Your Honor akan diproduseri oleh sutradara Pyo Min Soo yang juga menyutradarai k-drama The Third Charm, The Producers, IRIS 2, The World That They Live In, dan banyak lagi.

Lalu bagaimana sinopsis drama Korea terbaru Your Honor?

Drama Your Honor adalah serial thriller hukum tentang seorang hakim yang disegani yang putra remajanya secara tidak sengaja membunuh putra seorang bos mafia dalam kecelakaan tabrak lari.

Sementara hakim awalnya mendorong putranya untuk menyerahkan diri.

Dia dengan cepat berubah pikiran untuk menutupi insiden tersebut ketika dia mengetahui identitas remaja laki-laki yang tewas dalam kecelakaan itu.

Namun, belum ada detail resmi di mana akan disiarkan dan kapan akan tayang secara resmi.

Rekomendasi drama Korea dibintangi Yoo Chan Young

