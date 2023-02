Emersia Hotel and Resort Lampung Adakan Virtual Travel Agent Gathering, Promosikan Fasilitas Mewah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Emersia Hotel and Resort Lampung mengadakan virtual travel agent gathering, Rabu (22/02/2023).

Virtual travel agent gathering itu diikuti Director of Sales and Marketing Corporate Emersia Group Basri Cahyadi, Director of Sales Emersia Hotel and Resort Batusangkar Lily Winarsih, Sales Eksekutif Emer One Batusangkar Putri, Sales Manager Emersia Hotel and Resort Malioboro Yogyakarta Gita Esta Utari, dan travel agent

Selama virtual travel agent berlangsung, disampaikan berbagai fasilitas yang ada di Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung, Batusangkar, dan Malioboro.

Serta disampaikan pula berbagai fasilitas Emer One Batusangkar.

Director of Sales Marketing Corporate Emersia Group Basri Cahyadi mengatakan, Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung adalah hotel mewah bintang 4 dengan desain arsitektur mewah dan modern, yang memiliki pemandangan laut dan perbukitan yang spektakuler.

"Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung terletak di pusat kota, dekat dengan pusat perbelanjaan, pusat bisnis, dan pusat pemerintahan," kata Basri.

Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung memiliki 122 kamar dengan tipe deluxe, executive, junior suite, ocean suite, dan junior suite, serta memiliki 10 ruang meeting yang dapat menampung 20-1000 peserta.

Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung juga memiliki restoran, ruby cafe, urban street food, SPA fitness center, swimming pool, playing kids, dan water slide.

Director of Sales Emersia Hotel and Resort Batusangkar Lily Winarsih mengatakan, Emersia Hotel and Resort Batusangkar adalah hotel yang menawarkan akomodasi yang nyaman, strategis dan dekat dengan pusat bisnis, perbelanjaan dan administrasi.

Di Emersia Hotel and Resort Batusangkar ada karaoke room, swimming pool, spa center, fitness center, kids playground, emersia garden, emersia grand ballroom, emersia ballroom, grand crystal diamond meeting room, dan executive lounge.

Untuk kamarnya ada 135, yang terdiri dari deluxe king, deluxe twin, executive, emersia suite, junior suite, dan presiden suite.

Sales Eksekutif Emer One Batusangkar Putri mengatakan Emer One Batusangkar ada ada standard, superior non terrace, superior terrace, dan deluxe.

Selain kamar ada meeting room dan edupark.

Di Edupark ada kolam wahana bermain, kolam sport, changing room, dan parking area.