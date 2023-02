11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Seo Hyun Jin, Ada Drakor Trunk

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Seo Hyun Jin pemain drakor romantis Trunk (2023).

Termasuk aktris senior, rekomendasi drama Korea terbaru Seo Hyun Jin memiliki plot cerita yang menarik untuk disimak.

Apalagi di dalam rekomendasi drama Korea terbaru Seo Hyun Jin, dia beradu akting dengan aktris dan aktor ternama Negeri Ginseng.

Usai membintangi drama Korea Why Her di tahun lalu, kini Seo Hyun Jin dipercaya untuk beradu akting bersama Gong Yoo pada drakor terbaru Trunk.

Drama tersebut sudah mulai syuting di tahun ini dan merupakan produksi kanal Netflix.

Drakor bergenre romantis dan melodrama ini diproduseri Kim Kyu Tae.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis oleh Park Eun Young.

Tak hanya itu, perpaduan pas antara Seo Hyun Jin dan Gong Yoo membuat drakor Trunk menjadi drakor yang paling ditunggu di tahun ini.

Selain drakor Trunk, berikut rekomendasi drama Korea dibintangi Seo Hyun Jin.

1. Why Her? (2022).

2. You Are My Spring (2021).

3. Record of Youth (2020).

4. Black Dog: Being A Teacher (2019).

5. The Beauty Inside (2018).

