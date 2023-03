Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf Way Kandis Akan Gelar Lomba Mewarnai

Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf yang berlokasi di Jalan Ratu Dibalau No 68, Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung akan mengadakan lomba mewarnai tingkat TK B pada Sabtu (4/3) mendatang.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf akan mengadakan lomba mewarnai tingkat TK B pada Sabtu (4/3) mendatang.

Sekolah yang berlokasi di Jalan Ratu Dibalau No 68, Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung ini juga akan mengadakan try out ujian sekolah tingkat SMP pada 11 Maret 2023 dan try out tingkat SD pada 18 Maret 2023.

Ketua Yayasan Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf, Abdul Rozak mengatakan bahwa Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf melaksanakan kegiatan tersebut untuk memotivasi siswa-siswa TK dalam meningkatkan bakat dan minat, sehingga para peserta akan semakin percaya diri untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SD.

“Sementara siswa kelas VI SD dan IX SMP dengan mengikuti try out yang diadakan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ujian sekolah yang akan dilaksanakan nanti,” ujar Abdul Rozak, Senin (27/2/2023).

Abdul Rozak menambahkan bahwa Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf saat ini telah difasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran, yaitu masjid, ruang belajar, asrama/boarding, perpustakaan, lab komputer, lab IPA, lapangan olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan fasilitas yang ada, ungkap Abdul Rozak, diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas, kondusif, dan menyenangkan.

Selain itu, Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf telah merekrut tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional yang dapat meningkatkan proses pembelajaran yang bermuara kepada siswa yang aktif, inovatif, dan berwawasan internasional.

Pembina Yayasan Sekolah Islam Abdurrahman Banjir Sihite menambahkan bahwa Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf merupakan Sekolah Islam Terpadu yang menerapkan pembelajaran tahsin dan tahfiz yang terintegrasi dengan Kurikulum Merdeka.

Sehingga para peserta didik mampu membaca Alquran dengan makhraj yang tepat dan mampu menghafal Alquran minimal 1 juz untuk tamatan SD, 2 juz untuk tamatan SMP, dan 3 juz untuk tamatan SMA.

“Visi dan misi Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf adalah religius, berprestasi, dan berwawasan global. Sesuai dengan visi misi tersebut, Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf akan mencetak siswa-siswa menjadi anak yang soleh dan soleha serta berprestasi di bidang akademik,” ujar Banjir Sihite.

Khusus tamatan SMA, terus Banjir Sihite, Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf berharap para lulusannya nanti dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur undangan atau tanpa tes.

Sementara itu, Kepala Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf Siti Paringsih menyebutkan, pemenang lomba mewarnai tingkat kelas TK.B akan mendapat tropi, piagam, dan voucher pendidikan dengan total senilai Rp 1,5 juta.

Selain itu semua peserta akan mendapat hadiah hiburan berupa souvenir yang menarik.

Sementara untuk juara try out SD dan SMP juga mendapatkan hadiah tropi, piagam penghargaan, dan voucher pendidikan senilai Rp 3 juta.

“Diharapkan masyarakat Lampung dapat mendaftarkan putra putrinya untuk belajar di Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf,” ujarnya. (*)

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)