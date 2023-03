Fuji Beli Rumah Mewah di Usia 20 Tahun, Harganya Disebut Belasan Miliar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Fuji membeli rumah baru di usia 20 tahun.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Fuji di akun Instagramnya.

Rumah mewah Fuji tersebut disebut-sebut mencapai belasan miliar.

Dilihat di akun Instagramnya, mantan pacar Thariq Halilintar itu, membagikan potret rumah barunya yang tampak begitu megah dengan nuansa warna kuning gading.

Rumah ini disebut Fuji bukan hanya impiannya dari dulu, tapi juga cita-cita mendiang kakaknya, Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel.

"Alhamdulillah ya allah. Akhirnya impian aku dari kecil terwujud juga di tahun 2023, ini semua ga lepas dari doa orang tua, kerja keras team fuji until drop dan juga dukungan" kalian semua yang udah nemenin aku dari nol, makasih banyak ya udah support aku sampe di titik ini,' buka Fuji dalam Instagramnya.

Fuji mengatakan nantinya rumah ini bisa sebagai salah satu tempat tinggal Gala. Di sini, Gala bisa lari-larian sepuasnya.

"Dan buat dapebi kavanes, ini impian kalian kak, punya rumah yang bagus buat gala biar gala bisa lari"an dirumah, bisa berenang, bisa lakuin apa aja sebebasnya, makasih udah ngajarin uti buat menjadi manusia yg kuat dan pekerja keras," sambungnya lagi.

"Dan buat rumah ini, kita mulai dari 0 yah semoga berkah, aamiin ya Allah. Btw house tour nya udah ada di channel yt aku ya fuji an," terangnya lagi.

Postingan itu langsung mendapatkan tanggapan dari netizen. Mereka ikut senang dengan apa yang sudah dicapai Fuji.

"i kneww u can do it, and now u prove it to yourselff #proud," ungkap Thariq Halilintar.

"CONGRATS SAYAAAAANG," beber Kiky Saputri.

"alhamdulillah rumah udah aman tinggal rumah tangganya menyusul," lanjut Rebecca Klopper.

