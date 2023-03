Promo Midnight Sale Dunkin Donuts Lampung, Beli 7 Gratis 5 Donat Rp 79.200

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dunkin Donuts Lampung di Jalan ZA Pagar Alam Nomor 36 Bandar Lampung hadirkan banyak promo menarik di bulan Maret 2023.

Staf Admin Dunkin Donuts Lampung Nadilla Desviana mengatakan promo midnight sale berlaku pukul 22.00-03.00 WIB hingga 31 Maret 2023.

Dijelaskannya, promo midnight sale berupa beli 7 gratis 5 donat classic harganya Rp 79.200.

Harga tersebut sudah termasuk pajak.

Promo selanjutnya beli 2 minuman dan 3 doffle Rp 59 ribu (belum termasuk pajak), yang berlaku hingga 31 Maret 2203, baik untuk dine in maupun take away.

Pilihan minumannya orange dan lemon tea ukuran medium, serta hot coffee dan hot tea.

Bagi yang ingin berbuka puasa di Dunkin Donuts Lampung, disini ada promo spesial yang berlaku tanggal 22 Maret hingga 23 April 2023, baik dine in maupun take away

Promonya adalah berbuka gratis 1 minuman dingin.

Di promo ini jika beli 6 donat classic dapat gratis 1 minuman dingin.

Lalu ada promo berbuka gratis 3 minuman dingin yakni beli 12 donat classic dapat gratis 3 minuman dingin.

Pilihan minuman dinginnya adalah es cappucino, es coklat, lemon tea, dan orange jus ukuran medium.

Berikutnya promo yang berlaku hingga 31 Maret 2023 yakni beli 9 gratis 3 donat classic harganya Rp 118.800 (sudah termasuk pajak) dan jika menambah Rp 15 ribu dapat DD Card.

Beli 18 gratis 6 donat classic dan dapat gratis DD card, harganya Rp 237.600 (sudah termasuk pajak)

Beli minuman apa saja dan tambah Rp 20 ribu dapat gratis DD card.