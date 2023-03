10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Ki Woong, Ada Pandora Beneath The Paradise

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Park Ki Woong yang bisa dinikmati para pencinta drakor.

Satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru Park Ki Woong adalah drakor thriller Pandora: Beneath The Paradise.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Park Ki Woong, pencinta drakor bisa mengetahui rekam jejaknya selama berkarya sebagai aktor.

Dalam drakor Pandora Beneath The Paradise, Park Ki Woong bermain sebagai Jang Do Jin.

Jang Do Jin digambarkan sebagai sosok pria yang kompetitif yang suka bertaruh.

Dia datang dari keluarga kaya raya dan kini menjadi seorang representatif dari sebuah perusahaan IT bernama Haechi.

Jang Do Jin berteman baik dengan Pyo Jae Hyun (Lee Sang Yoon) yang melatih sisi kompetitif di dalam dirinya sejak masa kuliah.

Sayangnya Jang Do Jin justru harus merasakan kekalahan untuk pertama kalinya dari sahabatnya sendiri.

Pandora: Beneath The Paradise bercerita tentang kisah balas dendam seorang wanita yang mengalami hilang ingatan.

Serial action, drama, dan thriller ini akan menghadirkan aksi Lee Ji Ah, Lee Sang Yoon, Jang Hee Jin, dan Bong Tae Gyu.

Rencananya, drakor terbaru tersebut akan tayang 16 episode di tvN pada 11 Maret 2023 mendatang, setiap Sabtu dan Minggu.

Selain drakor Pandora Beneath The Paradise, simak juga rekomendasi drama Korea Park Ki Woong lainnya.

1. The King's Affection (2021).

2. You Raise Me Up (2021).