Drakor Terbaru

8 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, The Heavenly Idol Perlahan Naik

Update 8 rating drama Korea terbaru di Maret 2023. The Heavenly Idol perlahan naik dan lainnya berfluktuasi.

Penulis: Putri Salamah | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 8 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, The Heavenly Idol Perlahan Naik
Soompi.com
Ilustrasi. Rating drama Korea terbaru The Heavenly Idol perlahan naik. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak perolehan rating drama Korea terbaru Maret 2023, termasuk drakor The Heavenly Idol.

Perolehan rating drama Korea terbaru The Heavenly Idol episode 7 perlahan naik meski masih di bawah dua persen.

Sedangkan, rating drama Korea terbaru Delivery Man juga mengalami hal yang sama.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Kamis (9/3/2023):

1. The Heavenly Idol (2023)

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Rating The Heavenly Idol perlahan naik di episode 7 yakni 1,9 persen.

Rating drakor The Heavenly Idol kembali merosot di episode 6 yakni 1,4 persen, setelah sempat melonjak naik di episode 5 dengan meraih 2,1 persen.

Rating The Heavenly Idol episode 4 merosot di angka 1,6 persen.

Di episode 3, rating The Heavenly Idol stabil sama dengan episode 2 yakni 2 persen.

Drakor terbaru The Heavenly Idol perdana tayang pada Rabu (15/2/2023) dengan mencetak rating 3,1 persen.

Drama ini mengisahkan tentang Rembrary (dimainkan Kim Min Kyu), yang merupakan pendeta tinggi yang diutus Tuhan dari dimensi lain. Namun terjebak di dalam tubuh seorang idol K-Pop.

2. Delivery Man (2023)

Rating drakor terbaru Delivery Man juga perlahan naik di angka 1 persen.

Drakor terbaru Delivery Man memasuki episode 2, sayangnya perolehan ratingnya merosot di angka 0,7 persen.

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Sumber: Tribun Lampung
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