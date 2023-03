11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Joo Sang Wook, Ada Drakor Bora! Deborah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktor Joo Sang Wook, termasuk drakor komedi.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Joo Sang Wook memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Joo Sang Wook punya genre yang menarik seperti drakor komedi.

Aktor senior Joo Sang Wook akan membintangi drama Korea terbaru berjudul Bora! Deborah.

Pada drama ini, ia akan beradu akting dengan aktris Yoo In-Na dan aktor Yoon Hyun-Min.

Baca juga: 8 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Delivery Man Makin Lesu

Baca juga: 10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Ki Woong, Ada Pandora Beneath The Paradise

Rencananya drakor milik Joo Sang Wook ini akan tayang pada 12 April 2023 mendatang.

Sebelumnya, Joo Sang Wook perannya cukup terkenal melalui drakor populer Alchemy of Souls dan Welcome to Waikiki 2.

Kini, ia dipercaya untuk memerankan tokoh Han Sang-Jin dalam drakor terbaru Bora! Deborah.

Selain drakor terbarunya, berikut 11 rekomendasi drakor dibintangi Joo Sang Wook.

1. Alchemy of Souls (2022).

2. The King of Tears, Lee Bang-Won (2021).

3. Touch (2020).

4. Welcome to Waikiki 2 (2019).

5. Fates and Furies (2018).

Baca juga: 8 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, The Heavenly Idol Perlahan Naik

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Hierarchy, Drakor Dibintangi Noh Jung Ui