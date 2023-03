3 Hari Pencarian, Korban Tanah Longsor Berhasil Ditemukan Polres Way Kanan dan Tim Gabungan

Ditemukan - Upaya responsif Polres Way Kanan bersama pihak terkait akhirnya membuahkan hasil. Korban tanah longsor saat melakukan gotong-royong ditemukan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kerja keras jajaran Polres Way Kanan, Polda Lampung, bersama TNI, Basarnas Lampung, BPDB Way Kanan, dan masyarakat dalam mencari korban tanah longsor akhirnya membuahkan hasil.

Satu korban tanah longsor bernama Siran (62) warga Kampung Sumber Sari, Kecamatan Banjit, Way Kanan berhasil ditemukan, Minggu (12/03/2023).

"Ini setelah memasuki hari ketiga pencarian. Siran merupakan salah satu korban yang tertimbun tanah longsor saat mengadakan gotong-royong perbaikan pipa air bersih bersama warga Dusun Pati Kampung Sumber Sari," ungkap Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna.

Tanah longsor tersebut terjadi pada Jumat (10/3/2023) sekira pukul 10.00 WIB yang mengakibatkan 2 orang warga tertimbun.

Satu korban lainnya, Ngadiyanto (65) berhasil dievakuasi dalam keadaan sudah meninggal dunia, namun saat itu Siran belum berhasil di temukan.

Baca juga: Pinjam Motor Teman Tak Kunjung Dikembalikan, Pria di Lampung Tengah Dilaporkan ke Polisi

Baca juga: Peduli Sesama, Bhabinkamtibmas Jajaran Polda Lampung Bantu Antar Jenazah Lansia ke Makam

Selanjutnya, dalam pencarian selama tiga hari oleh Tim SAR TNI-Polri dan masyarakat Kampung Sumber Sari dari titik hilangnya korban menggunakan alat seadaanya berupa 1 unit alkon dan cangkul, pada pukul 13.30 tadi korban berhasil ditemukan.

"Korban telah dibawa rumah duka," jelas dia.

Korban ditemukan dalam keadaan tersangkut di kayu di kedalamam sekitar setengah meter, berjarak sekitar 10 meter dari titik awal hilangnya korban saat tertimbun tanah longsor.

Akibat peristiwa tersebut, pihak keluarga menerima dan mengikhlaskan.

"Selanjutnya Jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di TPU Kampung Sumber Sari," Ungkapnya.

Petugas gabungan melanjutkan bela sungkawa berziarah ke rumah duka.

"Kita doakan bersama semoga almarhumah diterima Allah dan mendapat tempat lebih baik di sisi-Nya,” tutur Teddy.

Mengenai kejadian tanah longsor di Kampung Juku, Batu Kecamatan Banjit, Way Kanan, korban jiwa atas nama ibu Khotimah (31) dan anaknya M Diki Saputra (4) warga Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

"Saat ini kedua korban masih belum ditemukan Tim SAR TNI-Polri dan masyarakat masih dalam proses pencarian,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)