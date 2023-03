Boy William Tak Masalah Ayah Ayu Ting Ting Minta Jatah Bulanan Rp 300 Juta

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William kini masih menjadi sorotan publik.

Setelah gagal menikah dengan Karen Vendela, Boy William dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting.

Boy William menyebut jika Ayu Ting Ting merupakan tipe wanita yang masuk ke kriterianya.

Bicara tentang hubungan yang serius, Boy William disinggung terkait celetukan ayah Ayu Ting Ting yang meminta jatah bulanan Rp 300 juta untuk calon suami anaknya.

Boy William pun memiliki pandangan sendiri terkait permintaan ayah Ayu Ting Ting, yang pada saat itu viral disebut matre.

Menurut Boy William, Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang pekerja keras dan sangat cinta dengan keluarganya.

Hal tersebut diungkapkan Boy William saat berbincang di YouTube Kiky Saputri Official baru-baru ini.

Dikatakan Boy William, Rp 300 juta sebulan tersebut hal yang wajar mengingat Ayu Ting Ting adalah tulang punggung keluarga yang bisa menghidupi keluarganya dengan layak.

Permintaan ayah Ojak tersebut, lanjut Boy William, adalah hal yang realistis sebagai seorang ayah.

“Kita lihatnya dari sisi ini, Ayah Ojak punya anak yang udah sukses sekali, udah bisa menafkahi keluarganya dan lain sebagainya.

Bukan dalam hal, mungkin ada orang yang melihat itu sebagai sebuah kematrean, tapi mungkin itu yang realistis buat anaknya yang dari nol tiba-tiba sekarang bisa menghidupi satu keluarga full," ujar Boy William, dilansir Rabu (15/3/2023).

Boy William pun menghargai keinginan ayah Ojak yang ingin putrinya mendapatkan calon pendamping yang bisa memenuhi segala kebutuhannya dan keluarga.

“Jadi, untuk seorang ayah men-secure dirinya sendiri dalam kehidupan ini, 'anak gue aja bisa, kenapa nanti (suaminya) nggak bisa take care of my child' itu make sense. Kalau gue, gue hargain itu," kata Boy William.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Kiky Saputri memberikan pertanyaan apakah sosok Ayu Ting Ting adalah tipe wanita idaman Boy atau bukan.

Boy William pun secara terang-terangan mengungkapkan, jika pedangdut sekaligus komedian tersebut masuk ke dalam tipe wanita idealnya.

Tak hanya cantik, Boy William menilai Ayu Ting Ting sebagai sosok wanita pekerja keras untuk dirinya dan keluarga.

"Ya, she is my type. Dari segi pekerja kerasnya. Dia single mother sama kayak my mom, bisa membesarkan keluarganya dan kerja terus orangnya, baik, peduli sama teman.

Dia juga nggak berubah orangnya dari dulu, sebelum dia terkenal. Cantik, udah pasti cantik. She's my type, bisa dibilang iya," ungkap Boy William. (Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)