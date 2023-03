17 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Gyu Young yang Populer 2023

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Park Gyu Young yang terdiri atas banyak genre drakor.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Park Gyu Young bisa memberikan gambaran mengenai rekam jejaknya berperan di drakor.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Park Gyu Young memiliki genre drakor menarik seperti romantis, misteri dan thriller.

Terbaru, Park Gyu Young dilirik untuk menjadi bintang utama drakor misteri berjudul Mangnaein.

Pihak agensinya, Saram Entertainment pun membenarkan.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Seon Ho, Diincar Main di Drakor Mangnaein

Mereka mengatakan Park Gyu Young telah menerima tawaran peran di drakor Mangnaein.

Akan tetapi, keputusannya belum dikonfirmasi oleh sang artis.

Drakor Mangnaein akan mengangkat kisah seorang wanita yang berjuang untuk berdamai dengan adiknya yang mengakhiri hidup dan pria misterius yang dia temui saat menyelidiki kasus tersebut.

Serial ini akan disutradarai oleh Kim Ji Woon dari film "I Saw the Devil", "Doomsday Book", "The Age of Shadows", dan "Cobweb".

Selain itu, ada juga sutradara Park Bo Ram dari drama "Through the Darkness".

Rencananya, Mangnaein akan diproduksi sebagai serial enam episode dan dirilis di berbagai platform OTT (over-the-top).

Sambil menunggu keputusan dari sang aktris, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Park Gyu Young.

1. A Good Day to Be a Dog (2023)

2. Sweet Home Season 3 (TBA)