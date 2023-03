Irish Bella Alihkan Perhatian ke Anak Tak Singgung Ammar Zoni

Tribunlampung.co.id - Kabar terkini seleb Irish Bella mengaku harus kuat menghadapi ujian suaminya Ammar Zoni terjerat narkoba lagi.

Menyadari perilaku suaminya yang salah, Irish Bella pun coba mengalihkannya untuk perhatian dua anaknya.

Irish Bella menujukkan meski Ammar Zoni kini jadi tersangka narkoba, namun perhatian ke anaknya harus terus dijalankan.

Anak-anak dari Irish Bella itu yang menjadi sosok penguatnya menghadapi kenyataan suaminya terjerat narkoba.

Hal itu diungkapkan Irish Bella di media sosial setelah masalah narkoba yang membuat Ammar Zoni harus diciduk polisi.

Kasus Ammar Zoni tersebut memaksa Irish Bella harus menghadapi kedaan yang cukup sulit.

Enam bulan ke depan Ammar Zoni berada di pusat rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat, untuk mengatasi ketergantungannya terhadap barang haram itu.

Sebagai istri, Ibel, sapaan Irish Bella, tentu saja merasa kecewa.

Apalagi ia juga harus menanggung beban rumah tangga sendirian.

Termasuk urusan pekerjaan yang terdampak akibat kasus yang menjerat sang suami.

Namun, kedua anaknya, Air Rumi dan Ara Puti, menjadi sumber kekuatannya menghadapi situasi tersebut.

Kedua buah hatinya ini lah menjadi sosok yang menguatkan Irish Bella dalam menghadapi persoalan itu.

Mereka menjadi alasan Ibel untuk tetap melanjutkan hidup dan terus maju.

"The reason, my source of strength. I will always have a purpose to stand back up and keep moving forward (Aku akan selalu memiliki tujuan untuk berdiri kembali dan terus bergerak maju)," tulis Ibel pada keterangan postingan terbarunya di akun @_IrishBella_.