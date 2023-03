Promo Naruto Cell Beri Cashback hingga Rp 2,5 Juta untuk Pembelian Handphone Samsung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Naruto Cell yang ada di lantai dasar Mal Kartini menghadirkan promo Ramadan yang berlangsung di bulan Maret 2023.

Promotor Samsung Naruto Cell Tio mengatakan, ada promo yang berlangsung tanggal 21 Maret-9 April 2023.

Promonya yakni Samsung Galaxy ZFold 4 256 GB cashback Rp 2,5 juta, sehingga harganya dari Rp 24.999.000 jadi Rp 22.499.000

Samsung Galaxy Z Fold 4 512 GB juga mendapat cashback Rp 2,5 juta, sehingga harganya dari Rp 26.999.000 jadi Rp 24.499.000

Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB cashback Rp 1,5 juta, sehingga harganya dari Rp 13.999.000 jadi Rp 12.499.000

Samsung Galaxy Z Flip 4 256 GB dapat cashback Rp 1,5 juta, dari Rp 14.999.000 jadi Rp 13.499.000

Samsung Galaxy Z Flip 4 512 GB juga dapat 1,5 juta, sehingga harganya dari Rp 16.999.000 jadi Rp 15.499.000.

Selain mendapat cashback, pembelian Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4 akan mendapatkan YouTube Premium 4 bulan, Spotify premium 3 bulan, S Care Plus 6 bulan, dan one drive 100 GB 6 bulan

Untuk Samsung Galaxy S23 Series juga ada promonya, yakni PWP Rp 500 ribu untuk Samsung Galaxy S23, PWP Rp 1 juta untuk Samsung Galaxy S23 dan S23 Ultra 256 GB, PWP Rp 1,5 juta untuk Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB dan 1 TB

PWP tersebut bisa digunakan untuk pembelian watch 5 Series, Buds 2, Buds 2 Pro, S23 Series Casing, Watch 4 Series, dan New Powerbank P3400.

Selain itu juga akan mendapatkan S Care plus 6 bulan, YouTube Premium 4 bulan senilai Rp 236 ribu, Spotify Premium 3 bulan senilai Rp 165 ribu, dan one drive 100 GB 6 bulan senilai Rp 186 ribu

"Promo berikutnya pembelian Tab S6 lite gratis Buds live dan YouTube Premium 4 bulan, Tab S7 FE dapat cashback Rp 1 juta dan YouTube Premium 4 bulan," kata Tio, Sabtu 25 Maret 2023

Pembelian Tab A7 Lite dapat cashback Rp 150.000 dan YouTube Premium 2 bulan.

Pembelian Tab A8 LTE 4/128 GB dapat cashback Rp 300 ribu, serta gratis 2 Bulan Educa App Premium dan YouTube Premium 2 bulan,