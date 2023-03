Pencuri dan Penadah Hp Diringkus Petugas Polsek Baradatu Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Baradatu, Polres Way Kanan, Polda Lampung meringkus pelaku tindak pidana pencurian biasa juncto (Jo) penadahan handphone yang diperoleh dari kejahatan di salah satu SMK di Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Way Kanan, Minggu (26/3/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra menerangkan, tersangka inisial AS (20) berdomisili di Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu.

"Penangkapan terhadap pelaku berdasarkan pemeriksaan dari pelaku lainnya yakni MDS yang telah ditangkap oleh Polsek Baradatu, Jumat (24/3/2023)," bebernya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap MDS bahwa barang HP merk Oppo 16A warna biru mutiara milik korban telah dijual kepada AS.

Setelah itu Tekab 308 Presisi Polsek Baradatu bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan yakni AS berikut barang bukti HP dimaksud.

"Pelaku diamankan di Dusun Solo 2 Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, tanpa perlawanan," jelas dia.

Kejadian pencurian pada Kamis (2/2/2023) pukul 09.45 WIB saat Fitri sedang membeli makanan di kantin SMK Baradatu.

HP milik korban diletakkan di meja kantin dan korban berjalan ke kantin sebelahnya yang hanya berbatas sekat papan, tiga menit kemudian korban kembali dan HP-jya telah raib.

Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa menuju Polsek Baradatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya pelaku diancam Pasal 362 KUHP jo Pasal 480 dengan kurung maksimal empat tahun penjara," tandasnya.

