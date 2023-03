Setiap Menjelang Berbuka Puasa, Polres Way Kanan Polda Lampung Berbagi Takjil

Berbagi - Momen berbagi takjil di Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Selama ramadhan, Polres Way Kanan, Polda Lampung, membagikan takjil kepada para pengguna jalan di depan mako Polres Way Kanan, Sabtu (25/3/2023).

Bagi-bagi takjil ini akan terus dilakukan Polres Way Kanan Polda Lampung selama ramadhan menjelang berbuka puasa.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatlantas AKP Elvis Yani menyampaikan, berbagi takjil gratis ini adalah wujud kedekatan dan kecintaan sesama manusia.

"Kami bagikan takjil untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan seperti sopir, tukang ojek, maupun masyarakat umum lainnya," kata dia, Minggu (26/3/2023).

"Ini dilakukan sebagai bentuk kedekatan dan kecintaan sesama manusia dalam bulan Ramadan penuh hikmah," sambungnya.

Lanjut Elvis, di momen Ramadan ini pihaknya akan terus berbagi kebaikan dalam mencari berkah.

Terlebih ini bertepatan dengan puasa, sehingga pihaknya membagikan takjil untuk berbuka puasa untuk masyarakat.

"Insya Allah kegiatan berbagi ini akan dilaksanakan setiap menjelang buka puasa selama bulan Ramadan," ujarnya.

Selain membagikan takjil, pihaknya mengimbau pengguna jalan agar tertib berlalu lintas.

"Kami juga melarang penggunaan knalpot brong," tandas dia.

