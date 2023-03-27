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11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim So Yeon, Ada Tale of the Nine Tailed 1938

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim So Yeon, pemeran drakor berjudul Tale of the Nine Tailed 1938. Simak detailnya berikut ini.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim So Yeon, Ada Tale of the Nine Tailed 1938
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim So Yeon. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru  yang dibintangi aktris Kim So Yeon pemeran drakor Tale of the Nine Tailed 1938.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim So Yeon memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Kim So Yeon punya cerita drakor yang menarik.

Diketahui Kim So Yeon akan membintangi drakor terbaru berjudul Tale of the Nine Tailed 1938 (2023).

Drakor ini rencananya akan tayang pada 6 Mei 2023 mendatang.

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Untuk jadwal tayangnya, drama ini akan tayang di kanal tvN dengan jumlah 12 episode.

Di lain sisi, akting Kim So Yeon memang tak diragukan lagi.

Sebelumnya ia berperan pada drama Penthouse hingga seri ketiga.

Kini, ia akan beradu akting dengan aktor Lee Dong-Wook dan Kim Bum.

Selain drakor terbaru Tale of the Nine Tailed 1938, berikut rekomendasi drakor dibintangi Kim Seo Yeon.

1. The Penthouse 3 ( 2021).

2. The Penthouse 2 (2021).

3. Penthouse (2020).

4. Mother of Mine (2019).

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Sumber: Tribun Lampung
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drama Korea
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