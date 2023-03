All New Astra Daihatsu Ayla Mulai Mengaspal di Lampung, Harga OTR Mulai Rp 147 Juta

Daihatsu resmi meluncurkan model LCGC (Low Cost Green Car) Hatchback generasi terbarunya dengan ubahan total, All New Astra Daihatsu Ayla di Mal Boemi Kedaton, Senin, 27 Maret 2023.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Setelah sukses dilakukan public display perdana pada 10 Maret 2023 di GJAW (GAIKINDO Jakarta Auto Week), Daihatsu resmi meluncurkan model LCGC (Low Cost Green Car) Hatchback generasi terbarunya dengan ubahan total, All New Astra Daihatsu Ayla di Mal Boemi Kedaton, Senin, 27 Maret 2023.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Lampung Ahmad Yani dan Lampung Timur Gusyandri mengatakan, bertepatan dengan launching All New Astra Daihatsu Ayla, Daihatsu mengadakan pameran Ayla di Mal Boemi Kedaton, tepatnya di depan Starbucks.

Pameran Ayla ini akan berlangsung hingga 2 April 2023, dan selama pameran berlangsung Sahabat Daihatsu bisa bertanya mengenai All New Astra Daihatsu Ayla, sekaligus melakukan pembelian.

"Selain di pameran, pembelian juga bisa di lakukan di setiap outlet Daihatsu, dan di setiap outlet Daihatsu juga Sahabat Daihatsu bisa melakukan test drive," kata Gusyandri dalam press conference Senin, 27 Maret 2023.

Gusyandri menjelaskan, harga OTR Lampung All New Astra Daihatsu Ayla Rp 147.100.000-203.000.000.

All New Astra Daihatsu Ayla tersedia 8 pilihan warna, yang diantaranya terdapat 3 warna terbaru yang tampil lebih sporty seperti Ruby Red Metallic, Compagno Red, dan Metallic Orange.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Soekarno Hatta Herizal mengatakan, untuk pembelian All New Astra Daihatsu Ayla dengan kredit ada promo DP ringan mulai 10 persen dengan tenor hingga 5 tahun.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Bandar Jaya dan Kotabumi Jon Farel mengatakan, dengan hadirnya All New Astra Daihatsu Ayla, Daihatsu optimistis bisa mempertahankan posisi 2 besar 15 kali berturut-turut market share secara nasional, sebab dilihat dari kontribusi market share, Sigra dan Ayla kontribusinya paling besar.

Apalagi dengan harga yang kompetitif All New Astra Daihatsu Ayla memiliki kelengkapan fitur safety yang canggih dan irit bahan bakar.

"Jika dilihat 10-15 tahun kebelakang, kebanyakan mobil yang memiliki fitur safety canggih adalah mobil mewah dengan cc besar dan harga premium," ujar Jon Farel

Layanan after sales All New Astra Daihatsu Ayla tidak sulit, karena Daihatsu memiliki cabang pembantu di hampir seluruh kabupaten di Lampung, dan ada Daihatsu Mobile Service.

Sparepartnya pun tidak akan sulit, karena Daihatsu terkenal dengan sparepart yang selalu ready.

Berbagai Fitur Canggih All New Astra Daihatsu Ayla

Marketing and Customer Relation Division Head PT Astra International – Daihatsu, Hendrayadi Lastiyoso mengatakan All New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru yakni berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), sehingga memiliki beragam keunggulan seperti desain yang modern dan stylish, teknologi terkini, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sekaligus dengan harga terbaik di kelasnya.