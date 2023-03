Tebar Kebaikan, Polres Way Kanan Polda Lampung Bagikan Takjil Gratis di Kampung Sidoarjo

Sebanyak 50 paket takjil dan nasi kotak dibagikan Polres Way Kanan kepada masyarakat di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Rabu (29/03/2023).

Dok Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id - Sebanyak 50 paket takjil dan nasi kotak dibagikan Polres Way Kanan kepada masyarakat di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Rabu (29/03/2023).

Kegiatan tersebut secara langsung diberikan oleh Kaurbinopsnal Satnarkoba Polres Way Kanan Ipda Hartian Aldi bersama personel Satnarkoba Polres Way Kanan secara door to door dengan menuju ke rumah warga yang membutuhkan dan marbot Masjid.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatnarkoba Polres Way Kanan AKP Sigit Barazili menjelaskan kegiatan ini mengangkat tema dengan bulan puasa dan semangat ramadhan Polri berbagi.

Lanjut Sigit, dibulan Ramadhan 1444 H menjadi momentum untuk dapat saling berbagi dan menebarkan kebaikan. Apalagi kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri khususnya Polres Way Kanan terhadap masyarakat” Ujarnya.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi sesama,”tutupnya.