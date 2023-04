Pasca Melahirkan, Adinda Azani Langsung Makan Apa pun Dokter Boleh

Tribunlampung.co.id - Berita seleb terkini Adinda Azani langsung makan apa pun yang dokter boleh makan setelah melahirkan.

Pasangan Adinda Azani dan Armand Zachary tengah diselimuti kebahagiaan dengan kelahiran anak pertama meraka.

Adinda Azani melahirkan anak pertama Armanda Zachary dengan jenis kelamin laki-laki.

Pemain sinetron Adinda Azani melahirkan anak pertama, Sabtu (1/4/2023).

Adinda Azani membagikan kabar persalinannya melalui akun media sosial.

Istri Armand Zachary itu terlihat haru saat membagikan foto sedang mendekap anak laki-laki yang baru saja dilahirkannya.

"Welcome to our dimension baby Arthura Zachni Kala Sukandar," tulis Adinda Azani dikutip Minggu (2/4/2023).

"Ketika dokter bilang boleh makan apapun, langsung makan," lanjutnya.

Adinda Azani mengaku sempat menyembunyikan kehamilannya itu dari Armand Zachary, suaminya.

Adinda Azani bahkan kaget saat tahu kehamilannya itu.

Namun, Adinda Azani tidak kuat menahan rahasia bahagianya tersebut hingga kemudian memberi tahu pada Armand Zachary.

"Aku sempat kaget saat diberi tahu hamil," kata Adinda Azani, Jumat (16/12/2022).

Adinda Azani kaget terkait kehamilannya itu lantaran merasa baru saja menikah dengan Armand Zachary.

"Tidak pernah menyangka akan hamil secepat ini saat baru saja menikah," kata Adinda Azani yang biasa disapa Dinda ini.

