Personel Pol PP Pemkab Way Kanan Bantu Padamkan Api, Belum Tahu Penyebab Kebakaran 

Anggota pemadam kebakaran Pemkab Way Kanan saat berjibaku memadamkan api di pasar Soponyono, Way Kanan, Senin (3/4/2023)

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kasatpol PP Pemkab Way Kanan Irwansyah belum bisa memastikan penyebab kebakaran di Pasar Soponyono, Kampung Tanjung Rejo, Negeri Agung, Way Kanan

“Anggota masih berada di lokasi, belum dapat informasi penyebab kebakarannya,” katanya.

Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih membantu warga untuk memadamkan api.

Warga Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negri Agung, Kabupaten Way Kanan panik melihat kebakaran yang terjadi pada kios di pasar Soponyono, Senin (3/4/2023).

Pemkab Way Kanan Lampung mengerahkan 12 personel damkar guna memadamkan api di pasar Soponyono, Kampung Tanjung Rejo, Negeri Agung, Way Kanan.

Satu armada mobil pemadam dikerahkan memadamkan api saat kebakaran di pasar Soponyono, Kampung Tanjung Rejo, Negeri Agung Way Kanan.

Kasatpol PP Way Kanan Irwansyah mengatakan hingga saat ini anggota masih berusaha memadamkan api di pasar Soponyono, Kampung Tanjung Rejo, Negeri Agung, Way Kanan.

“Ada 12 personel dan 1 armada yang dikerahkan di kebakaran pasar Soponyono,” katanya, Senin (3/4/2023).

Saat ini api sudah padam, akan tetapi pihaknya masih menyiramkan air di tempat tersebut.

Dikhawatirkan api masih dapat menyala di sela-sela puing kebakaran.

Kebakaran di pasar Soponyono, Kampung Tanjung Rejo, Negeri Agung Way Kanan melalap tiga ruko.

Selain itu satu unit mobil dan satu unit motor ikut terbakar.

Pj Kepala Kampung Tanjung Rejo, Sukirman, membenarkan peristiwa itu.

Menurutnya, saat kejadian pemilik kios tidak berada di tempat.