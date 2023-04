Tiga Unit Ruko di Pasar Soponyono Way Kanan Terbakar

Satu unit mobil ikut terbakar saat peristiwa kebakaran di pasar Soponyono, Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negri Agung, Kabupaten Way Kanan terbakar, Senin (3/4/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Warga Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negri Agung, Kabupaten Way Kanan panik melihat kebakaran yang terjadi pada kios di pasar Soponyono, Kampung Tanjung Rejo, Negeri Agung, Way Kanan, Senin (3/4/2023).

Kebakaran di pasar Soponyono itu menghanguskan tiga unit ruko.

Selain itu kebakaran juga menghanguskan satu unit mobil dan satu unit motor.

Pj. Kepala Kampung Tanjung Rejo, Sukirman membenarkan Pristiwa itu. Menurutnya, saat kejadian pemilik Kios tidak berada di tempat.

“Iya benar. Kejadiannya pukul 11.30 WIB. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Sukirman belum bisa memastikan apa penyebab kebakaran tersebut. Namun, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, mengingat ada satu kendaraan mobil minibus yang ikut terbakar.

“Penyebabnya kita belum tau. Yang kerugian lebih dari ratusan juta. Saat ini aparat kepolisian dan pemadam kebakaran dari kabupaten sudah tiba di lokasi,” pungkasnya.

Penghuni ruko pasar tersebut di ketahui sedang berdagang ke lokasi pasar lain.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )