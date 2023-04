11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Ga Eun, Bintang Drakor King The Land

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Ga Eun, bintang drakor komedi King The Land.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Kim Ga Eun memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Kim Ga Eun punya genre yang menarik seperti romantis dan komedi.

Kim Ga Eun kali ini akan memerankan drakor terbaru King The Land.

Drama ini rencananya akan tayang pada Juni 2023 mendatang.

King The Land juga akan menghadirkan aktor dan aktris ternama lainnya.

Yakni Lee Jun Ho dan Im Yoon Ah akan menjadi pemain utama pada drama ini.

Sementara itu, Kim Ga Eun akan memerankan tokoh Kang Da Eul.

Selain drakor di atas, berikut rekomendasi drama yang dibintangi Kim Ga Eun.

1. Under The Queen's Umbrella (2022).

2. Kiss Sixth Sense (2022).

3. On The Verge Of Insanity (2021).

4. The Wind Blows (2019).

5. The Light in Your Eyes (2019).

