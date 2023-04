9 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Drakor The Real Has Come Naik

Ilustrasi. Perolehan rating drama Korea terbaru khusus drakor The Real Has Come melonjak naik.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru April 2023, rating drakor The Real Has Come melonjak naik.

Perolehan rating drama Korea terbaru khusus drakor The Real Has Come episode 6 sentuh angka 20 persen.

Sementara rating drama Korea terbaru untuk drakor Pandora Beneath the Paradise juga meningkat di episode 10 persen.

Adapun drakor Divorce Attorney Shin mengakhiri penayangannya dengan rating tinggi.

Drakor terbaru Duty After School part 2 dinantikan para KDrama yang tak sabar untuk menyaksikan kelanjutan ceritanya.

Kapan Duty After School part 2 tayang? Intip bocorannya di sini.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (9/4/2023):

1. The Real Has Come (2023)

Rating drakor terbaru The Real Has Come melonjak naik di angka 20,1 persen untuk episode 6.

Perolehan rating drakor The Real Has Come episode 5 merosot di angka 16,5 persen.

Sebelumnya, rating The Real Has Come di episode 4 mengalami peningkatan di angka 19,5 persen, dari perolehan episode 3 yang meraih 18,1 persen.

Drakor terbaru yang tayang 25 Maret 2023 ini, mengisahkan tentang wanita hamil yang belum menikah dan membesarkan anaknya sendiri, bernama Oh Yeon Doo.

2. Pandora Beneath the Paradise (2023)

Kenaikkan rating juga dialami oleh drakor terbaru Pandora Beneath the Paradise di episode 10 yang mencetak 4 persen.

