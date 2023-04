9 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Divorce Attorney Shin Berakhir Tinggi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru April 2023, rating drakor Divorce Attorney Shin berakhir tinggi.

Perolehan rating drama Korea terbaru Divorce Attorney Shin menutup episodenya dengan angka tinggi.

Sementara rating drama Korea terbaru The Real Has Come episode 6 sentuh angka 20 persen.

Rating drama Korea terbaru Pandora Beneath the Paradise juga meningkat di episode 10 persen.

Drakor terbaru Duty After School part 2 dinantikan para KDrama yang tak sabar untuk menyaksikan kelanjutan ceritanya.

Kapan Duty After School part 2 tayang? Intip bocorannya di sini.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Senin (10/4/2023):

1. Divorce Attorney Shin (2023) - END

Divorece Attrorney Shin menutup episode akhirnya dengan rating tinggi yakni di angka 9,5 persen.

Penurunan rating juga dialami oleh drakor terbaru Divorce Attorney Shin di episode 11 dengan meraih 5,4 persen.

Sebelumnya, ratingnya meningkat di episode 10 dengan mencetak 6,9 persen.

Rating drakor terbaru Divorce Attorney Shin episode 8 melonjak naik di angka 6,8 persen.

Drakor ini bercerita tentang seorang pianis klasik yang beralih karier menjadi pengacara spesialis perceraian, setelah mendengar kabar mengejutkan.

2. The Real Has Come (2023)

