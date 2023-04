Kurangi Dampak Kenaikan Harga, Polres Way Kanan Polda Lampung Salurkan Bansos ke Warga

Jajaran Polres way kanan serahkan bansos untuk warga membutuhkan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyalurkan bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat yang membutuhkan di Kampung Negeri Baru,Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan, Rabu (12/4/2023).

Wakapolres Way Kanan, Polda Lampung, Kompol Zainul Fachry didampingi Kasatlantas AKP Elvis Yani bersama personel Polres Way Kanan bahkan terjun langsung saat proses pembagian.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry menerangkan, kegiatan ini bertemakan pemberian bantuan kemanusiaan untuk negeri.

"Penyaluran bansos ini, merupakan progam Polri sebagai bentuk kehadiran Polri di tengahmasyarakat yang terdampak kenaikan dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting)," jelas Kompol Zainul.

Sementara untuk polsek jajaran juga melaksanakan hal yang sama ditujukan kepada masyarakat sekitar yang memang dirasa kurang mampu dan dikategorikan terdampak adanya dari kenaikan dan fluktuasi harga bapokting.

Untuk Polres Way Kanan menyiapkan paket sembako berupa beras yang telah dibagikan pada saudara kita di sekitar Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan.

“Kami berharap mudah-mudahan masyarakat berkenan dan walaupun bantuan sosial yang diberikan ini tidak seberapa, tapi setidaknya dapat sedikit membantu masyarakat yang membutuhkan, bisa meringankan beban pada situasi saat ini,” tambah Kompol Zainul.

"Selain itu dengan langkah ini, ke depan silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat semakin bersinergi dalam rangka membantu memelihara kamtibmas tetap kondusif, aman dan nyaman di Wilayah Kabupaten Way Kanan,” tandas dia.

