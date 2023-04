Polres Way Kanan Polda Lampung Bagikan Takjil Gratis di Jalinsum Negeri Baru

Polres Way Kanan bagikan takjil dan nasi kotak

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, membagikan takjil kepada para pengguna jalan di Jalinsum (Jalan lintas tengah Sumatera) Simpang Empat Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan,Rabu (12/04/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatlantas AKP Elvis Yani menyampaikan, apa yang pihaknya lakukan adalah untuk memanfaatkan momen Ramadan.

"Dengan membagikan nasi kotak dan takjil untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan," kata AKp Elvis, Kamis (13/4/20230.

Tema kegiatan sendiri yaitu bulan puasa dan semangat Ramadan Polri berbagi.

"Oleh karenanya ini dilakukan sebagai bentuk kedekatan dan kecintaan sesama manusia dalam bulan Ramadan penuh berkah ini," jelasnya.

Pihaknya juga memberikan imbauan dan edukasi pada masyarakat tentang tertib berlalu lintas sekaligus menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

“Tentunya kita ingin masyarakat pengguna jalan yang melintas merasa aman dan nyaman dengan kehadiran polisi," ujarnya.

(Tribunlampung.co.id)