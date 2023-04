Stefan William Sampaikan Pesan Cinta ke Ria Andrews yang Ultah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor Stefan William beri pesan cinta ke pacarnya, Ria Andrews yang rayakan ultah.

Stefan William menyampaikan hal tersebut ke Ria Andrews di akun Instagramnya.

Tak ketinggalan mantan suami Celine Evangelista itu juga membagikan potretnya dengan sang kekasih saat liburan di Singapura.

Stefan William terlihat mengenakan kaos hitam dan topi berwarna senada.

Sementara di sampingnya, Ria Andrews mengenakan pakaian berwarna krem.

Baca juga: Move On dari Doddy Sudrajat, Puput Sudah Mau Nikah Lagi: Bismillah

Diketahui ayah dua anak tersebut membagikan foto liburannya dengan Ria Andrews untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada sang kekasih.

"Happy birthday to my burrito," tulis Stefan William di Instagram, dikutip Sabtu (15/4/2023).

Tak ketinggalan, Stefan juga menuliskan harapannya untuk Ria.

Dia mendoakan hal terbaik untuk sang kekasih.

Selain itu, pemain sinetron Arti Sahabat tersebut juga meminta agar Ria Andrews terus mengingat bahwa kekasihnya itu memiliki hati yang baik.

Tak ketinggalan juga, Stefan William menyisipkan kata cinta untuk Ria.

"Wish you all the best and always remember you have a good heart..ilysm," sambungnya.

Unggahan Stefan William ini pun langsung menjadi sorotan netizen.

Pasalnya mereka menyayangkan tingkahnya yang terlihat asyik berpacaran, sementara mantan istrinya, Celine Evangelista bersusah payah mengurusi anak-anaknya.