Nasabah Bank Raya Kini Bisa Setor dan Tarik Tunai di Agen BRILink, Berlaku Sampai Akhir Februari

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Selama momen lebaran 2023, Bank Raya memberikan kemudahan bertransaksi perbankan digital bagi nasabah kapan saja dan dimana saja.

Untuk semakin memudahkan para nasabah Bank Raya menjelang Idul Fitri, Bank Raya menghadirkan layanan setor dan tarik tunai lewat agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia yang berlaku hingga akhir Februari 2023.

BRI sejauh ini tercatat memiliki 640.000 agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ida Bagus Ketut Subagia, Direktur Utama Bank Raya mengatakan, perluasan jangkauan layanan Bank Raya lewat Agen BRILink merupakan salah satu langkah Bank Raya untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi para nasabah.

Sebagai bagian dari BRI Group, Bank Raya akan terus meningkatkan sinergi dengan ekosistem BRI Group, guna memberikan inovasi dan akses produk-produk perbankan yang luas bagi nasabah.”

Selain itu, berdasarkan Data Bank Indonesia menyebutkan, di tahun 2022 jumlah penarikan uang tunai saat Idul Fitri sebanyak Rp180,2 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp154,5 Triliun.

Baca juga: Polisi Terus Kejar Dua Wanita Pelaku Percobaan Perampokan BriLink di Pesawaran

Baca juga: Bank BJB Banjir Diskon, Promo Spesial Idulfitri 1444 Hijriah

Dengan tingginya animo masyarakat yang pulang ke kampung halaman pada Idul Fitri tahun ini, maka fasilitas untuk setor dan tarik tunai yang mudah dan terjangkau menjadi sebuah kebutuhan, terutama jika ada keperluan yang mendesak.

Masih dalam penyampaian ida Bagus Agen BRILink menjadi salah satu outlet yang dijadikan tempat untuk bertransaksi karena lokasinya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bahkan hingga ke area pelosok.

Untuk melakukan tarik tunai di Agen BRILink, nasabah hanya perlu masuk di aplikasi Bank Raya, lalu pilih opsi tarik tunai dan pilih melalui Agen BRILink dan nasabah dapat melakukan penarikan tunai maksimal Rp5 Juta per hari.

Sementara untuk setor tunai, hanya perlu membawa KTP dan menyebutkan rekening tujuan, untuk selanjutnya dibantu oleh agen BRILink, dengan maksimal Rp10 Juta per hari.

Selain tarik tunai melalui Agen BRILink, Ida Bagus juga mengatakan pihaknya sedang mengembangkan outlet lain yang mempermudah nasabah untuk melakukan penarikan tunai.

"Secara bertahap kami akan lengkapi layanan kami, mudah-mudahan momen Idul Fitri ini sudah bisa dinikmati oleh nasabah Bank Raya. Selain itu, kami berharap dengan adanya fasilitas ini, para nasabah akan semakin nyaman mudik Lebaran, tanpa khawatir kesulitan untuk setor dan tarik tunai.” tandas Ida Bagus.

Sebagai informasi tambahan Bank Raya adalah bank digital bagian dari BRI Group yang dipercaya menjadi digital attacker BRI di industri bank digital.

Bank Raya memiliki visi menjadi The best digital bank by becoming house of fintech and home for gig economy.

Bank Raya memiliki produk unggulan yaitu simpanan digital dengan fitur andalan seperti Saku Bujet, Saku Pintar, dan Saku Jaga.

Bank Raya juga merupakan bank digital pertama yang memiliki produk pinjaman fully digital yaitu Pinang. Aplikasi Bank Raya tersedia untuk diunduh di Android dan IOS. (*)

(Tribunlampung.co.id/Adv)