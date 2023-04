Cipta Kondisi Usai Lebaran, Kapolres Way Kanan Polda Lampung Kunjungi Lapas Kelas IIB Way Kanan

Kapolres Way Kanan Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna melaksanakan kunjungan silahturahmi dan mengecek situasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Way Kanan, Rabu (26/04/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Kapolres Way Kanan Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna melaksanakan kunjungan silahturahmi dan mengecek situasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Way Kanan, Rabu (26/04/2023).

Dalam kunjungan tersebut Kapolres didampingi Kabagops Kompol Suharjono, Kasat Lantas AKP Elvis Yani, Kasi Propam AKP I Dewa Gede Anom, dan personel Polres Way Kanan.

Rombongan Kapolres Way Kanan Polda Lampung disambut langsung Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas IIB Way Kanan Denny Septa Putra beserta jajaran Lapas.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menyampaikan kehadirannya selain bertatap muka dan berdialog dengan petugas lapas untuk memperkuat sinergitas, sekaligus dalam rangka cipta kondisi pada suasana lebaran 1444 H.

Teddy berharap berkaitan dengan perayaan Idul Fitri serta tingginya jumlah pengunjung lapas untuk membesuk anggota keluargannya yang ditahan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pengamanan Napi selama perayaan Idul Fitri.

"Lakukan pengecekan secara teliti terhadap barang-barang bawaan pengunjung, dan bila butuh bantuan segera menghubungi Pihak Kepolisian, kami dari Polres Way Kanan siap membackup ganguan Kamtibmas jika dibutuhkan,” jelas Teddy. (*)

(Tribunlampung.co.id)