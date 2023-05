Nama Anak Pertama Atlet Bulu Tangkis Greysia Polii dan Felix Djimin 

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berita terkini artis, terungkap nama anak pertama pasangan bulu tangkis Greysia Polii dan Felix Djimin.

Kabar bahagia kini tengah menyelimuti rumah tangga pasangan atlet bulu tangkis Greysia Polii dan Felix Djimin.

Greysia Polii dan Felix Djimin kini resmi menjadi orang tua.

Greysia Polii baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan pada Minggu, 30 April 2023 pada pukul 07.40 WIB.

Kabar bahagia itu dibagikan langsung oleh Greysia Polii dan Felix Djimin di Instagram pribadi mereka.

Atlet bulu tangkis yang telah pensiun ini membagikan momen dirinya melahirkan anak pertamanya.

Dalam foto yang diunggah, Greysia Polii yang memeluk anak pertamanya dan ditemani suaminya Felix Djimin.

Greysia Polii mengungkapkan rasa bahagia yang penuh rasa haru di keterangan yang diunggah.

Selain itu, Greysia Polii juga mengungkapkan nama anak pertamanya.

“Hi there, little champ! Thank you for the amazing 40-week journey of fighting together. You are a true champion.

Our God-given champion. JESSIA SELAH DJIMIN,” tulis Greysia Polii, dilansir Selasa (2/5/2023).

Postingan Greysia Polii itu langsung banjir ucapan doa dan selamat dari warganet dan kalangan selebriti.

“Congraatulations @greyspolii @felixdjimin ???????? sehat selalu!,” tulis Gisel.

”Wuiiiii congrats ka @greyspolii ka @felixdjimin !!!! Welcome to the world baby Jessia,” tulis Hito Caesar.

”Many congratulations!!!” tulis Maudy Ayunda.