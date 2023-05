Polsek Way Tuba Polda Lampung Gelandang Pencuri Laptop di Kampung Bandar Sari

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Way Tuba, Polres Way Kanan, menggelandang pencuri laptop di Kampung Bandar Sari, Way Tuba, Way Kanan.

"Tersangka inisial EM (19) berdomisili di Kampung Bukit Harapan, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan," jelas Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna, melalui Kapolsek Way Tuba Iptu Yudhianto, Minggu (7/5/2023).

Kronologi kejadian curat pada Sabtu (29/4/2023) sekira pukul 02.00 WIB, pelaku masuk ke dalam rumah korban Hani Wijayanti dengan cara mencongkel jendela kamar.

Setelah jendela terbuka lalu pelaku masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 laptop merek Lenovo warna abu-abu yang berada di atas tempat tidur korban dan saat itu rumah korban dalam keadaan kosong.

"Akibat peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp 4,3 juta," terangnya.

Kronologi penangkapan pada Jum'at tanggal 5 Mei 2023 pukul 21.30 WIB Tekab 308 Polsek Way Tuba dipimpin Kapolsek Way Tuba berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dirumahnya di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan beserta barang bukti 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo, saat dilakukan penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan.

Atas perbuatannya yang bersangkutan jika terbukti dapat diancam dalam pasal 363 KUHP dengan kurung maksimal tujuh tahun penjara, “Ungkap Kapolsek.

(Tribunlampung.co.id)