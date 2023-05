Polres Tanggamus Polda Lampung Ungkap Penyebab Truk Bermuatan Solar Terguling dan Tewaskan Sopir

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Polres Tanggamus, Polda Lampung, membeberkan penyebab truk tangki bermuatan solar terguling di jalan lintas barat (Jalinbar).

"Dugaan sementara penyebab tidak menanjaknya kendaraan lantaran sang sopir menggunakan presneling gigi 5 saat posisi tanjakan sehingga truk mundur," beber Kapolres Tanggamus, Polda Lampung AKBP Siswara Hadi Chandra melalui Kaur Binops Satlantas Iptu Tjasudin, Jumat (12/5/2023).

"Truk bermuatan penuh, sehingga ketika menanjak pada presneling tersebut tidak kuat menanjak sehingga mundur dan terbalik," sambung dia.

Diketahui truk tangki bermuatan solar itu dari arah Bandar Lampung menuju ke Bengkulu subuh tadi.

"Saat di Jalinbar Pekon Teba Bunuk tidak kuat menanjak sehingga mundur dan tergelincir ke arah kiri jalan," kata Tjasudin didampingi Kasat Samapta Polres Tanggamus AKP Budi Harto.

Polres Tanggamus melakukan evakuasi sopir truk tangki solar yang terjepit saat truk yang dikemudikannya terguling di Jalinbar Tanggamus.

Dia mengungkapkan, peristiwa kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada pukul 05.00 WIB.

"Truk pengangkut BBM Nopol BE 9501 BF itu mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal (Out Of Control) di Jalan Lintas Barat Pekon Teba Bunuk Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus, subuh tadi," jelas Iptu Tjasudin.

Atas peristiwa tersebut Polres Tanggamus menerjunkan personel gabungan Sat Lantas, Sat Samapta dan Polsek Kota Agung guna melakukan pengamanan jalur sebab badan mobil melintang menutup seluruh jalan.

"Evakuasi tergolong dramatis, pasalnya mobil terguling dengan posisi kemudi pada bagian bawah dengan kondisi sopir terjepit lantaran kepalanya keluar dari kaca,"

sambung dia.

Tim harus berjibaku untuk terlebih dahulu bisa mengeluarkan sang sopir.

Truk tersebut dikemudian Agus Budi Laksono (49) warga Kemiling, Bandar Lampung dan kenek.

Pasca kejadian sopir meninggal dunia di tempat sedangkan kenek dalam kondisi selamat.

"Untuk sopir meninggal dunia di tempat, keneknya dalam kondisi selamat," jelasnya.

Iptu Tjasudin menegaskan, pasca evakuasi kendaraan yang semula melintang di badan jalan berhasil dipinggirkan sehingga arus lalu lintas dapat terbuka.

"Untuk saat ini, jalan sudah terbuka baik dari arah bandar lampung maupun sebaliknya," tegasnya.

Kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim terlibat dalam evakuasi baik TNI, dishub, damkar dan masyarakat serta pihak kesehatan yang telah bahu-membahu bekerjasama sehingga sopir dapat dikeluarkan dan mobil dapat digeser.

"Tentunya kami Polres Tanggamus mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, sehingga Jalinbar Tanggamus kembali terbuka," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)