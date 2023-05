Pemenang Indonesian Idol 2023, Salma Salsabila dan Nabila Taqiyyah Banjir Pujian Juri

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemenang Indonesian Idol 2023 akan segera diumumkan, antara Salma Salsabila atau Nabila Taqiyyah yang kini tengah bertarung di final.

Penyanyi asal Aceh, Nabila Taqiyyah dan penyanyi asal Jawa Timur, Salma Salsabila bersaing ketat berebut menjadi pemenang Indonesian Idol 2023.

Juara baru Indonesian Idol bakal segera diketahui pekan depan. Salma Salsabila atau Nabila Taqiyyah yang akan menyandang gelar sebagai juara Indonesian Idol 2023?

Dua penyanyi asal Jawa Timur dan Aceh, yakni Salma Salsabila dan Nabila Taqiyyah berhasil lolos ke grand final Indonesian Idol 2023 setelah berhasil meraih voting yang tinggi di babak Road to Grand Final pada Senin (8/5/2023).

Penampilan Salma Salsabila dan Nabila Taqiyyah yang beradu suara di panggung Grand Final Indonesian Idol XII pada Senin (15/5/2023) juga memukau para juri dan penonton.

"BEAUTY OF THE BEAT! Idol lovers! Are you ready for the GRAND FINAL of Indonesian Idol," tulis Instagram @Indonesianidolid, dikutip Tribunnews.com, Senin (15/5/2023).

Salma dan Nabila Gugup Jelang Grand Final Indonesian Idol

Salma Salsabil dan Nabila Taqiyyah begitu antusias menantikan panggung final Indonesian Idol 2023 Musim XII, dengan perasaan cemas.

"Menyambut final ya kami sangat deg-degan," kata Salma Salsabil dalam jumpa pers Grand Final Indonesian Idol 2023, di gedung RCTI, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin siang.

"Iya pasti deg-degan banget," timpal Nabila Taqiyyah.

Salma mengakui panggung Grand Final jadi pembuktian dirinya layak menjadi juara, setelah berbulan-bulan berjuang di panggung Indonesian Idol.

"Apa yang kita dapat prosesnya dan kita harus nunjukin progres yang udah kita dapat selama ini di Idol. Pastinya kami akan totalitas," ucap Salma Salsabil.

Sementara itu, Nabila Taqiyyah berusaha menghilangkan perasaan cemasnya dan menikmati segala proses persiapan, untuk memberikan aksi panggung yang maksimal.

"Karena ini bisa dibilang rewards buat kita dari awal audisi sampai sekarang di titik ini. Kami udah jauh banget dan aku harap kita bisa enjoy malam ini," ujar Nabila Taqiyyah.