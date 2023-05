Mantan Istri Tegar Septian Sudah Nikah Lagi Meski Belum Satu Tahun Bercerai

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini artis, mantan istri Tegar Septian, Sarah Sheila Kamila sudah nikah lagi.

Meski Sarah Sheila diketahui belum setahun cerai dari Tegar Septian.

Sarah Sheila diketahui menikahi pria bernama Soehandi Widodo.

Kabar pernikahannya itu pun dibagikan olehnya langsung di media sosial.

Dalam unggahan terbaru Sarah Sheila, dia berfoto dengan suami barunya.

Mereka sudah lengkap mengenakan baju pengantin.

"21.05.23. It's not a good number, but it's a beautiful day."

"Btw itu tangan gue yak guys, bukan tangan dia (emoji tertawa)," tulis Sarah Sheila di Instagram dikutip Senin (22/5/2023).

Unggahan Sarah Sheila itu pun dibanjiri komentar netizen.

Banyak netizen yang memberikan ucapan selamat pada mantan istri Tegar Septian tersebut.

Tetapi ada juga yang mencibirnya karena kembali menikah.

"Ntar ribut lagi, udah tuh pisah dan nikah lagi pula mbak," komentar netizen.

"Cepet bgt ye sat ses sat set," tambah lainnya.

Sebelumnya diketahui Sarah Sheila sudah pernah menikah dengan penyanyi Tegar Septian.