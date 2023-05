7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tayang Juni 2023, Ada Drakor Yoona SNSD

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru tayang Juni 2023, termasuk drakor milik Yoona SNSD.

Bagi pecinta drakor, penting menyimak rekomendasi drama Korea terbaru Juni 2023.

Beberapa rekomendasi drama Korea tayang Juni 2023 memiliki beragam genre.

Diketahui drama King the Land Milik Yoona SNSD akan tayang pada 19 Juni 2023.

Drakor tersebut merupakan salah satu drama yang paling ditunggu-tunggu tahun ini.

Bagaimana tidak, Yoona SNSD akan beradu akting dengan Junho 2PM.

Agar tak penasaran, berikut Tribunlampung.co.id merangkum rekomendasi drama Korea tayang Juni 2023.

1. See You in My 19th Life (2023)

Rencananya drama ini akan tayang pada 17 Juni 2023 mendatang.

Ban Ji-Eum (Shin Hye-Sun) setiap kali dia dilahirkan kembali, dari usia 8 hingga usia 12 tahun, dia mulai mengingat semua kehidupan sebelumnya.

Setelah itu, dia menjalani hidupnya dengan kenangan dari semua kehidupan sebelumnya. Dia benci mengingat semua kehidupan sebelumnya.

Dalam kehidupannya yang ke-18, ketika dia masih berusia 12 tahun, Yoon Joo-Won, dia bertemu dengan seorang anak bernama Moon Seo-Ha (Ahn Bo-Hyun).

Pemain: Shin Hye-Sun dan Ahn Bo-Hyun

Genre: romantis dan fantasi

