9 Rekomendasi Drama Korea Choi Min Soo, Pemeran Drakor Numbers

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Choi Min Soo, pemain drakor Numbers.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Choi Min Soo memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Choi Min Soo punya genre yang menarik seperti misteri.

Usai membintangi drama Korea Extracurricular (2020), kini Choi Min Soo akan membintangi drama terbaru berjudul Numbers.

Drama ini rencananya akan tayang pada 23 Juni 2023.

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, My Perfect Stranger Terus Naik

Drakor bergenre misteri ini disutradarai oleh Kim Chil-Bong.

Sementara itu, naskah aslinya ditulis oleh Jung An dan Oh Hye-Seok.

Selain drama Numbers, berikut rekomendasi drakor dibintangi Choi Min Soo.

1. Extracurricular (2020).

2. Lawless Lawyer (2018).

3. Man Who Dies to Live (2017).

4. The Liar and His Lover (2017).

5. The Royal Gambler (2016).

6. Pride and Prejudice (2014).

Baca juga: 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tayang Juni 2023, Ada Drakor Yoona SNSD