Sat Samapta Polres Way Kanan Polda Lampung Mengantar Jenazah Ke Pemakaman Wujud Belasungkawa

Polres Way Kanan, Polda Lampung bantu proses pemakaman salah satu warga di wilayah hukumnya

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Sat Samapta Polres Way Kanan, Polda Lampung, melaksanakan patroli dialogis di Kampung Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan, Selasa (30/5/2023).

Kegiatan Patroli dialogis dipimpin langsung Kasat Samapta Polres Way Kanan, Polda Lampung, Iptu Jahtera bersama empat personelnya.

Mewakili Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna dia mengatakan, polisi akan selalu hadir di setiap kegiatan di tengah masyarakat dengan cara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).

"Tak lain tujuannya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah dan meminimalkan terjadinya tindak kejahatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan turut bela sungkawa pihaknya juga menghadiri pemakaman almarhum Busman Bin Abdul Karim di Kampung Negeri Agung, Way Kanan.

Personel Sat Samapta membantu mengangkat keranda jenazah warga dari rumah duka menuju ke tempat pemakaman.

Personel berbaur bersama warga yang melaksanakan takziah dan juga membantu pengaturan arus lalu lintas di sekitar rumah duka.

“Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan polisi akan semakin dekat dengan masyarakat dan dicintai masyarakat guna mewujudkan situasi aman dan tenteram," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)