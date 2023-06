Adinia Wirasti Dinikahi Aktor Australia Michael Wahr, Keduanya Pernah Beradu Akting

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Adinia Wirasti dan Michael Wahr baru saja menikah di Bali, pada Jumat (9/6/2023).

Adinia Wirasti merupakan artis pemain film era 2000an dengan film paling terkenal Ada Apa Dengan Cinta. 

Sedangkan suaminya Michael Wahr berasal dari Australia yang juga aktor dan pekerja film.

Ia juga merupakan seorang voice over yang tergabung dalam agensi internasional, BGM Agency.

Sementara di Indonesia dirinya tergabung dalam agensi Oxygen Entertainment.

Mengutip IMDB, Michael Wahr dikenal dalam serial Grisse (2018), Neighbours (1985) dan City Homicide (2007).

Di serial Grisse, Michael Wahr juga beradu akting dengan Adinia Wirasti.

Dalam serial tersebut Michael Wahr berperan sebagai Moresby.

Michael Wahr juga pernah membintangi film pendek berjudul The Audition hingga Perspective.

Lantas di hari pernikahan, keduanya kompak membagikan potret bahagia mereka di akun Instagram masing-masing @michaelswahr dan @adiniawrst.

Adinia Wirasti dan Michael Wahr tampak serasi mengenakan pakaian adat Jawa, dengan warna putih.

Di unggahan yang lain, tampak Adinia mengenakan gaun pengantin, yang cantik membalut tubuhnya.

Dalam unggahan tersebut, pemain sosok Karmen di Ada Apa Dengan Cinta (AADC) itu memanggil Michael Wahr dengan sebutan 'husband'.

"Ever so dreamy day. In @melahyarofficial @melahyarbride