Astra Daihatsu Lampung Luncurkan New Terios di MBK, Harga OTR Mulai Rp 249 Juta

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Astra Daihatsu meluncurkan mobil terbarunya yakni New Terios di Mal Boemi Kedaton, Sabtu 19 Juni 2023.

Dengan adanya peluncuran di Mal Boemi Kedaton ini, New Terios telah resmi mengaspal di Lampung.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Soekarno Hatta Herizal mengatakan, bertepatan dengan peluncuran New Terios, Astra Daihatsu juga mengadakan pameran New Terios di Mal Boemi Kedaton, tepatnya didepan tenant Adidas.

Pameran New Terios akan berlangsung hingga 2 Juli 2023, dan selama pameran berlangsung, Sahabat Daihatsu bisa melihat langsung dan melakukan pembelian New Terios.

Selain di pameran Sahabat Daihatsu juga bisa melihat langsung dan melakukan pembelian New Terios di Dealer Astra Daihatsu, tak hanya itu di Dealer Astra Daihatsu ini juga Sahabat Daihatsu bisa melakukan test drive.

Bagi Sahabat Daihatsu yang melakukan pembelian New Terios di pameran, Astra Daihatsu menyediakan promo DP minimal 15 persen dan tenor hingga 5 tahun.

"Promo lain yakni bunga 0 persen untuk yang membeli secara kredit dengan tenor hingga 1 tahun, serta diskon khusus untuk karyawan BUMN, PNS, dan guru," kata Herizal.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Lampung Ahmad Yani dan Lampung Timur Gusyandri mengatakan, harga OTR Lampung New Terios Rp 249.650.000-316.550.000.

New Terios tersedia varian X, R, dan R Custom, selain itu New Terios juga tersedia dalam varian aksesoris ADS yang dapat dipilih.

"New Terios tersedia 6 pilihan warna yang diantaranya ada 2 pilihan warna baru yakni silver metallic dan greenish gun metal yang bisa dipilih sesuai selera dan karakter pelanggan," ujar Gusyandri.

Beragam Fitur Canggih New Terios

Gusyandri menjelaskan dengan beragam fitur baru terkini, New Terios dapat menjadi mobil SUV pilihan yang cocok bagi mereka yang aktif dan berkarakter, yang ingin lebih mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tema reflaction of you, sekaligus memberikan pengalaman berkendara seru serasa berpetualang.

New Terios hadir dengan 3 penyegaran utama yakni pada sisi eksterior, interior, serta fitur keamanan dan keselamatan.

Pada sisi eksterior, New Terios hadir dengan desain baru yang lebih meliputi bumper, grille, smoke headlamp, dan illuminating lamp yang membuatnya tampak lebih sporty dan adventure.

Dengan penyematan desain aero kit pada bagian bumper depan-belakang, ditambah side stone guard serta side body molding pada bagian body samping yang terdapat khusus pada varian tertinggi (R custom) membuat New Terios juga tampil sporty.