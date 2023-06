Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Gelar Festival Budaya dan Alam di Desa Wisata Pekon Way Sindi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESISR BARAT - Pesisir Barat menjadi sorotan dunia berkat keindahan lautnya yang menawarkan pesona surfing tak tertandingi. Namun, bukan hanya itu yang membuat daerah ini menarik. Ada banyak potensi wisata lain yang tersembunyi di balik garis pantainya yang panjang.

Salah satunya adalah Pekon Way Sindi, sebuah desa wisata di Kecamatan Karya Penggawa yang memiliki kekayaan budaya dan alam luar biasa. Desa ini telah ditetapkan Gubernur Lampung sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang berpotensi berkembang pesat.

Untuk memperkenalkan Pekon Way Sindi kepada masyarakat luas, mahasiswa Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Lampung (Unila) bersama dengan Indonesian Fighter Tourism Association (IFTA) dan Komunitas Budaya Pesisir Barat menggelar acara “Ija Mit Way Sindi Festival 2023”.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan desa ini sebagai destinasi wisata baru di Provinsi Lampung, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, melestarikan adat dan budaya yang masih kental, membangun kebersamaan, serta menjadikan acara ini sebagai sarana pembangkit semangat dalam mengelola potensi pariwisata.

“Ija Mit Way Sindi Festival” akan dilaksanakan pada 23 – 25 Juni 2023 di Way Sindi dan Way Sindi Hanuan, Kabupaten Pesisir Barat. Acara ini akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik, seperti lomba adat, pameran seni dan kerajinan, workshop budaya, pentas musik dan tari, serta kunjungan ke objek wisata alam yang ada di desa ini.

Kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan baik domestik maupun internasional untuk berkunjung ke Pekon Way Sindi dan menikmati keindahan dan keramahannya.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )