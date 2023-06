Rayakan Ultah Tanpa Arya Saloka, Postingan Putri Anne Jadi Sorotan

Tribunlampung.co.id - Putri Anne rayakan ulang tahun ke 33 tanpa Arya Saloka, Minggu (18/6/2023).

Putri Anne tampak merayakan ultah bareng teman-temannya.

Postingan ibu satu anak itu pun jadi sorotan di tengah isu Putri Anne dan Arya Saloka pisah.

Dlihat di Instagram Story-nya @anneofficial1990, Putri Anne terlihat mengunggah kutipan bernada ketegaran.

Kutipan dengan background serba putih itu diunggahnya tepat di peringatan hari ulang tahunnya yang ke-33, Minggu (18/6/2023).

Unggahannya itu, tak pelak menjadi sorotan lantaran di hari ulang tahunnya, Putri Anne tampak hanya merayakan dengan teman-temannya saja.

Sementara tak ada sosok sang suami, Arya Saloka di sana.

"You should feel loved without feeling like you're begging for it (Kamu harus merasa dicintai tanpa merasa seperti kamu memohon untuk itu)," demikian bunyi postingan ibu satu anak itu.

Diketahui, Putri Anne merayakan ulang tahunnya dengan dikelilingi kerabat serta teman-teman dekatnya.

Ia juga didampingi putra semata wayangnya.

Namun, tak ada Arya Saloka di sana.

Dalam unggahan Instagram Story-nya, Putri Anne tampak dikelilingi saudara dan sahabat-sahabatnya.

"Its a wrap," tulis Putri Anne.

Ia tampil anggun mengenakan pakaian serba putih dengan rambut yang ditutup topi putih.