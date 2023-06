Reaksi Andrew White ketika Nana Mirdad Bongkar Rahasia Agar Suami Tak Selingkuh

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Andrew White menunjukkan reaksi tak terduga ketika istrinya Nana Mirdad bongkar rahasia supaya suami tidak selingkuh.

Artis Nana Mirdad baru-baru ini mengungkap rahasia berupa jurus jitu supaya suami Andrew White tidak mampu untuk memiliki istri kedua.

Ketika itu Nana Mirdad tengah bersama sang suami Andrew White blak-balakan soal caranya mengantisipasi suami tidak berpaling kepada wanita lain.

Lantas Andrew White menunjukkan raut muka berbeda di tengah istrinya, Nana Mirdad bicara soal tips agar suami tidak selingkuh.

Diaketahui Nana Mirdad dan Andrew White sudah menjalani pernikahan 17 tahun lamanya.

Kini pasangan pesinetron Nana Mirdad dan Andrew White telah miliki dua anak dan kehidupan rumah tangganya harmonis.

Selain bertahan hingga 17 tahun, pasangan Nana Mirdad dan Andrew White juga jauh dari gosip miring seputar rumah tangganya.

Ternyata Nana Mirdad memiliki jurus jitu agar bisa bertahan dengan Andrew White, begitu juga sebaliknya.

Hal itu terungkap lewat unggahan Instagram anak pertama Jamal Mirdad dan Lidya Kandow itu.

Nana Mirdad tampak membuat video singkat bersama dengan sang suami berisi candaan.

Dalam video itu terdengar narasi tentang alasan langgeng berumah tangga.

Nana Mirdad bagikan jurus jitu rumah tangga tetap langgeng.

“Keep your husband poor and He can’t afford a second wife (Buat suamimu miskin dan dia tidak akan mampu mencari istri kedua),” tulis keterangan dalam video yang diunggah pada (15/6/2023).

Reaksi Andrew White yang tampak digandeng tangannya oleh Nana Mirdad pun hanya bisa senyum kecut.